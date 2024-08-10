Життя- це праця. Слава труду!

Вітаю на моєму акаунті!

Я Лілія, займаюсь копірайтингом і рерайтингом, а також перекладанням текстів. Чудово володію українською, не погано російською, на розмовному рівні англійська мова, а інші мови вивчаю для подорожей іншими країнами. Люблю різні статті, щось новеньке і цікавеньке дізнатись наче "вишеньку на торті",і обов'язково використати в роботі. До роботи відношусь відповідально і водночас з креативом, адже я творча особистість, до вподоби працювати і саморозвиватись і виконувати цікаву роботу! Будьте певні, якщо ви до мене завітали-звернулись за правельною адресою. Робота буде виконана якісно і якомога швидше. Буду рада партнерству!