Составить сетевую модель спектакля

Создать один из разделов для защиты проекта в институте - раздел «Сетевая модель». Построить и описать по таймлайну весь график проекта и его сетевую модель. Таймлайн составлен и предоставляется!

С объемом работы подробно можно ознакомится в документе, а также прикрепляю пример Сетевого графика.

Должно быть не менее 5 и не более 7 стр. печатного текста (не считая таблиц, схем, диаграмм).

Дедлайн 05.12 в 18:00, но чем раньше тем лучше