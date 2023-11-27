Составить сетевую модель спектакля

Дипломна робота Предмет біологія Тема: "Спостереження за фізичними та фізіологічними змінами розвитку учнів 5-11 класів (9-17 років)" 50-60 сторінок Унікальність: 80% Зібрані дані для дослідження (відомості учнів, ...
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Создать один из разделов для защиты проекта в институте - раздел «Сетевая модель». Построить и описать по таймлайну весь график проекта и его сетевую модель. Таймлайн составлен и предоставляется!
С объемом работы подробно можно ознакомится в документе, а также прикрепляю пример Сетевого графика.
Должно быть не менее 5 и не более 7 стр. печатного текста (не считая таблиц, схем, диаграмм).
Дедлайн 05.12 в 18:00, но чем раньше тем лучше
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