Составить сетевую модель спектакля

$18
Рефераты, Курсовые и ДипломыОткрыт1 заявка20 просмотров
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Создать один из разделов для защиты проекта в институте - раздел «Сетевая модель». Построить и описать по таймлайну весь график проекта и его сетевую модель. Таймлайн составлен и предоставляется!

С объемом работы подробно можно ознакомится в документе, а также прикрепляю пример Сетевого графика.

Должно быть не менее 5 и не более 7 стр. печатного текста (не считая таблиц, схем, диаграмм).

Дедлайн 05.12 в 18:00, но чем раньше тем лучше

19 дней назад
Кристина
21 годКазахстан
19 дней в сервисе
Была
18 дней назад
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18 дней назад