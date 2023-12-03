Курсова по програмуванню на С++ WinAPI

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є кілька тем, з яких можна вибрати цікавішу для вас. Надам список зацікавленим кандидатам.

пояснювальна записка від 30 сторінок. Найголовніше - саме повністю робоча программа.

18 дней назад
Татьяна
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
день назад
Выбранный исполнитель
SkorikJR
Артур 
30 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 дня назад
18 дней назад
$42
15 дней
UAHUSDT
Заявки фрилансеров
SkorikJR
Артур 
30 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 дня назад
18 дней назад