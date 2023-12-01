Курсова про стартап

$20
Рефераты, Курсовые и ДипломыОткрыт1 заявка14 просмотров
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Курсовий проект на тему:
«КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ІДЕЇ ЧЕРЕЗ СТАРТАП-ПРОЕКТ У…СФЕРІ»
(РОЗРОБКИ…).
Тема наприклад:
«КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ІДЕЇ ЧЕРЕЗ СТАРТАП-ПРОЕКТ У СФЕРІ
ПОСЛУГ» (РОЗРОБКА ПОСЛУГИ …)
Від 40 сторінок
Унікальність: 70%
Строки: 18.12

18 дней назад
Ольга
26 летУкраина
18 дней в сервисе
Была
16 дней назад
Заявки фрилансеров
Інна
18 лет
18 дней в сервисе
Была
16 часов назад
16 дней назад