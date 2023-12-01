Курсова про стартап

Дипломна робота Предмет біологія Тема: "Спостереження за фізичними та фізіологічними змінами розвитку учнів 5-11 класів (9-17 років)" 50-60 сторінок Унікальність: 80% Зібрані дані для дослідження (відомості учнів, заміри ваги та зросту, Тиск в ...