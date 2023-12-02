Перенести готовый сайт на другой шаблон в WordPress

Задача Нужна консультация специалиста, имеющего опыт создания сайтов и использования конструкторов, таких как Тильда, Wix, Elementor и т.д. Нужно будет создать страницу на выбор в конструкторе для Windows или Mac OS ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на WordPress его нужно перенести на другой шаблон в том же WordPress.
Сделать примерно похожим на этот сайт
У сайта 15 страниц.
Жду ваши предложения - цена и сроки.
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