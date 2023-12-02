Перенести готовый сайт на другой шаблон в WordPress

Сайты «под ключ»Закрыт10 заявок75 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт на WordPress его нужно перенести на другой шаблон в том же WordPress.

Сделать примерно похожим на этот сайт

У сайта 15 страниц.

Жду ваши предложения - цена и сроки.

WordPress
15 дней назад
guest_1702035012929
Украина
15 дней в сервисе
Был
2 дня назад