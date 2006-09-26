Нужна консультация по созданию сайта в конструкторе

$15
Сайты «под ключ»Открыт1 заявка65 просмотров
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Задача

Нужна консультация специалиста, имеющего опыт создания сайтов и использования конструкторов, таких как Тильда, Wix, Elementor и т.д.

Нужно будет создать страницу на выбор в конструкторе для Windows или Mac OS и дать рекомендации по его улучшению и упрощению.

Процесс
60-минутная конференция с демонстрацией экрана на Вашей стороне в Skype, Zoom, Telegram на выбор. Мы предоставим ссылку на приложение для скачивания и установки на Ваш Windows или Mac OS, а также более детальную информацию по скайп или имейл, если требуется.

Также возможно провести консультацию без установки приложения через Онлайн Версию или версию в WordPress или Joomla на нашей стороне.

От вас
Уверенная работа с Photoshop, Figma или опыт использования конструкторов Wix , Tilda или подобных. Вам нужно будет сравнить наш конструктор с тем, что уже использовали.

ВНИМАНИЕ! Обязательные требования - необходимо иметь
1. Производительный компьютер,
2. Не менее 500мб свободного места на диске.
3. Стабильно быстрое интернет соединение и
4. Работающий микрофон для общения,
5. Установленные Skype и браузер,

Также за день до консультации нужно сделать тестовой звонок в скайп, для проверки микрофона и демонстрации экрана.

Цена за час.

16 дней назад
Олег
50 летКипр
4 года в сервисе
Был
3 дня назад
14 отзывов
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Олесь
30 лет
год в сервисе
Был
4 дня назад
2 отзыва
15 дней назад