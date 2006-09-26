Нужна консультация по созданию сайта в конструкторе

Шукаю шаблон дожки автопродажів (типу авторіа та автобазараф) Привіт. Шукаю готовий шаблон дошки автопродажів. Якщо ви працювали над подібним проектом, маєте готове рішення та готові його продати, покажіть та запропонуйте вашу ціну. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача
Нужна консультация специалиста, имеющего опыт создания сайтов и использования конструкторов, таких как Тильда, Wix, Elementor и т.д.
Нужно будет создать страницу на выбор в конструкторе для Windows или Mac OS и дать рекомендации по его улучшению и упрощению.
Процесс
60-минутная конференция с демонстрацией экрана на Вашей стороне в Skype, Zoom, Telegram на выбор. Мы предоставим ссылку на приложение для скачивания и установки на Ваш Windows или Mac OS, а также более детальную информацию по скайп или имейл, если требуется.
Также возможно провести консультацию без установки приложения через Онлайн Версию или версию в WordPress или Joomla на нашей стороне.
От вас
Уверенная работа с Photoshop, Figma или опыт использования конструкторов Wix , Tilda или подобных. Вам нужно будет сравнить наш конструктор с тем, что уже использовали.
ВНИМАНИЕ! Обязательные требования - необходимо иметь
1. Производительный компьютер,
2. Не менее 500мб свободного места на диске.
3. Стабильно быстрое интернет соединение и
4. Работающий микрофон для общения,
5. Установленные Skype и браузер,
Также за день до консультации нужно сделать тестовой звонок в скайп, для проверки микрофона и демонстрации экрана.
Цена за час.
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