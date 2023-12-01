Создание сайта по ТЗ

Нужна дипломная работа по теме: Создание веб-сервиса для подбора сотрудников
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Ищу подрядчика для создания сайта по ТЗ. В нем подробное описание того, что требуется.
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