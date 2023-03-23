antonpavel

Необходимо оптимизировать и ускорить сайт glow.day, сосредоточив внимание на SQL-запросах и структуре БД, а также на фронтенд-оптимизации для улучшения скорости загрузки страниц. Знание стека - frontend: vue3, nuxt; backend: laravel, postgresql, redis, docker - обязательно. Архив с файлами будет отправлен отдельно.
- $200Веб-программирование4 заявкиЗакрытгод назад
- $400
Требуется фронтенд-разработчик для верстки и доработки сайта. Все макеты предоставлены в Figma. Необходим опыт работы с Vue 3, nuxt 3, composition API, pinia, sass, vite и git. Знание Graphql будет плюсом. Укажите свою ставку за час работы и предоставьте ссылку на GitHub.Веб-программирование8 заявокЗакрытгод назад
- $80
Требуется специалист для увеличения скорости работы сайта-маркетплейса и оптимизации базы данных. Необходима консультация для разработчика. Стек технологий: nuxt3, laravel, postgres, docker, redis. Предоставим архив с каталогом сайта и инструкцией.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $15
Требуется девушка для записи видеоотзыва для сайта сферы красоты. Видео должно быть длиной 20-60 секунд, с аккуратным внешним видом и хорошим освещением. Текст будет предоставлен. Важно обеспечить высокое качество записи без посторонних шумов.Видеомонтаж14 заявокЗакрыт2 года назад