antonpavel

Требуется фронтенд-разработчик для верстки и доработки сайта. Все макеты предоставлены в Figma. Необходим опыт работы с Vue 3, nuxt 3, composition API, pinia, sass, vite и git. Знание Graphql будет плюсом. Укажите свою ставку за час работы и предоставьте ссылку на GitHub.