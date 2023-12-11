Сделать доработку и оптимизацию сайта

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Есть готов сайт но работает не очень, нужна оптимизация его и чуть доработать.
Сайт создан по фронту на vue3, nuxt, а бэк на laravel, postgresql, redis.
Самое основное узкое место это sql запросы, их нужно в первую очередь оптимизировать, и это включает в себя в том числе правки по структуре БД, если есть что сделать. Так же менее важный аспект — это оптимизация фронтенда, тоже хотелось бы что-то сделать, чтобы страницы побыстрее грузились. Кэши все настроены, как на бэке, так и на фронте (HTTP кэш), поэтому нужно оптимизировать именно саму логику рендеринга/генерации данных.
Более детально при обсуждение.

10 дней назад
wwwq
32 годаСША
10 дней в сервисе
Был
10 дней назад