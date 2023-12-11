Сделать доработку и оптимизацию сайта

Есть готов сайт но работает не очень, нужна оптимизация его и чуть доработать.

Сайт создан по фронту на vue3, nuxt, а бэк на laravel, postgresql, redis.

Самое основное узкое место это sql запросы, их нужно в первую очередь оптимизировать, и это включает в себя в том числе правки по структуре БД, если есть что сделать. Так же менее важный аспект — это оптимизация фронтенда, тоже хотелось бы что-то сделать, чтобы страницы побыстрее грузились. Кэши все настроены, как на бэке, так и на фронте (HTTP кэш), поэтому нужно оптимизировать именно саму логику рендеринга/генерации данных.

Более детально при обсуждение.