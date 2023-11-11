Створення дизайну, який продає ідею для MVP-сайту

Презентация мероприятия на тилде
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Всім привіт!
Ми - молода команда OnlyDevs.
Наша ціль: реалізувати нову платформу для пошуку роботи в світі IT.
Нам необхідно дизайнера для спільної роботи з маркетологом над MVP сайтом проекту.
Передбачено, що MVP - це одна сторінка, яка несе за собою декілька цілей, про які розкажемо згодом.
Нам необхідно створити дизайн, який закриє наші вимоги від MVP.
Як буде відбуватися наша робота:
- Зідзвонитися з нами, познайомитися та обговорити ТЗ (30хв)
- Домовитися про наступний дзвінок, щоб разом (команда, маркетолог і Ви) обговорили кроки реалізації і досягнення цілей MVP, про які ми розкажемо на першому дзвінку (1 год)
P.S. У вас буде можливість співпрацювати на довго строковій перспективі.
P.S.S. Бюджет обговорюється
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