Створення дизайну, який продає ідею для MVP-сайту

Всім привіт!

Ми - молода команда OnlyDevs.

Наша ціль: реалізувати нову платформу для пошуку роботи в світі IT.

Нам необхідно дизайнера для спільної роботи з маркетологом над MVP сайтом проекту.

Передбачено, що MVP - це одна сторінка, яка несе за собою декілька цілей, про які розкажемо згодом.

Нам необхідно створити дизайн, який закриє наші вимоги від MVP.

Як буде відбуватися наша робота:

- Зідзвонитися з нами, познайомитися та обговорити ТЗ (30хв)

- Домовитися про наступний дзвінок, щоб разом (команда, маркетолог і Ви) обговорили кроки реалізації і досягнення цілей MVP, про які ми розкажемо на першому дзвінку (1 год)

P.S. У вас буде можливість співпрацювати на довго строковій перспективі.

P.S.S. Бюджет обговорюється