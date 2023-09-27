Створення контенту, який продає ідею для MVP-сайту

Поиск и обзвон потенциальных клиентов. Английский, русский. Три часа в день, по вечерам - с 5 до 8 (по Киеву), только рабочие дни.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всім привіт!
Ми - молода команда OnlyDevs.
Наша ціль: реалізувати нову платформу для пошуку роботи в світі IT.
Нам необхідно маркетолога/експерта в продажах для спільної роботи з дизайнером над MVP сайтом проекту.
Передбачено, що MVP - це одна сторінка, яка несе за собою декілька цілей, про які розкажемо згодом.
Ми хочемо спільно обговорити та створити контент та текст сторінки, який закриє наші вимоги від MVP.
Як буде відбуватися наша робота:
- Зідзвонитися з нами, познайомитися та обговорити ТЗ (30хв)
- Домовитися про наступний дзвінок, щоб разом (команда, дизайнер і Ви) обговорили кроки реалізації і досягнення цілей MVP, про які ми розкажемо на першому дзвінку (1 год)
P.S. У вас буде можливість співпрацювати на довго строковій перспективі.
P.S.S. Бюджет обговорюється
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