"Холодные" звонки. Cold Calls.

$200
Управление продажамиЗакрыт19 заявок189 просмотров
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Поиск и обзвон потенциальных клиентов. Английский, русский. Три часа в день, по вечерам - с 5 до 8 (по Киеву), только рабочие дни.

3 месяца назад
EMC2012
63 годаСША
12 лет в сервисе
Был
13 часов назад