Менеджер по продажам (удалённо)

$700
Управление продажамиЗакрыт2 заявки33 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Категория:

Продажи

Информация о работодателе:

Рекламное агентство

Основные обязанности:

Нужно будет обзванивать клиентскую базу, и продавать услуги нашего агенства по скрипту

Требования к кандидату:

Ищем с опытом или без опыта в продажах

Условия работы:

Условия: Зп от 30.000 - 80.000?

-Полностью удаленная работа

-График 5/2

-Своевременные выплаты

-Работа с теплой базой. Искать никого не нужно

-Полный день

Место работы

Удаленная работа

Контакты:

Telegram:ilyamarketig

3 месяца назад
Ilya14
Илья 
21 годРоссия
4 месяца в сервисе
Был
16 дней назад