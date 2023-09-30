Менеджер по продажам (удалённо)

Поиск и обзвон потенциальных клиентов. Английский, русский. Три часа в день, по вечерам - с 5 до 8 (по Киеву), только рабочие дни.
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Категория:
ПродажиИнформация о работодателе:
Рекламное агентствоОсновные обязанности:
Нужно будет обзванивать клиентскую базу, и продавать услуги нашего агенства по скриптуТребования к кандидату:
Ищем с опытом или без опыта в продажахУсловия работы:
Условия: Зп от 30.000 - 80.000?
-Полностью удаленная работа
-График 5/2
-Своевременные выплаты
-Работа с теплой базой. Искать никого не нужно
-Полный деньМесто работы
Удаленная работаКонтакты:
Telegram:ilyamarketig
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