Провести 5 диагностических занятий для детей и закрыть на продажу

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Нужен менеджер по продажам с психологическим / педагогическим образованием для проведения 5 вводных онлайн занятий для детей по психологической тематике. На украинском языке. Занятие одно, провести для 5 разных детей

Занятие состоит из 2 основных этапов:

 - само занятие (скрипт занятие предоставим)

 - закрыть на продажу

Этот проект можно рассматривать как тестовый с возможным долгосрочным сотрудничеством, по-проектно

При ответе, укажите следующую информацию ( с соблюдением нумерации )

1. Ваш релевантный опыт в продажах

2. Ваш релевантный опыт в работе с детьми, онлайн / оффлайн, какой именно и тд

3. Как вы решите такие задачи:

 - удержать внимание, интерес и вовлеченность ребенка к занятию

 - сделать что бы ребенок оценил занятие как веселое и интересное

4 месяца назад
jewelua
Игорь 
33 годаУкраина
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
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