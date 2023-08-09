Добрый день. Нужны продажники. Кратко: 1) Свободно разговаривать текстом на английском. Еще желательно (но не обязательно) голосом тоже свободно разговаривать на английском. 2) Вам надо быть онлайн согласно графику (составляется график дежурств вами ...
Провести 5 диагностических занятий для детей и закрыть на продажу
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Нужен менеджер по продажам с психологическим / педагогическим образованием для проведения 5 вводных онлайн занятий для детей по психологической тематике. На украинском языке. Занятие одно, провести для 5 разных детей
Занятие состоит из 2 основных этапов:
- само занятие (скрипт занятие предоставим)
- закрыть на продажу
Этот проект можно рассматривать как тестовый с возможным долгосрочным сотрудничеством, по-проектно
При ответе, укажите следующую информацию ( с соблюдением нумерации )
1. Ваш релевантный опыт в продажах
2. Ваш релевантный опыт в работе с детьми, онлайн / оффлайн, какой именно и тд
3. Как вы решите такие задачи:
- удержать внимание, интерес и вовлеченность ребенка к занятию
- сделать что бы ребенок оценил занятие как веселое и интересное
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