Провести 5 диагностических занятий для детей и закрыть на продажу

Нужен менеджер по продажам с психологическим / педагогическим образованием для проведения 5 вводных онлайн занятий для детей по психологической тематике. На украинском языке. Занятие одно, провести для 5 разных детей

Занятие состоит из 2 основных этапов:

- само занятие (скрипт занятие предоставим)

- закрыть на продажу

Этот проект можно рассматривать как тестовый с возможным долгосрочным сотрудничеством, по-проектно

При ответе, укажите следующую информацию ( с соблюдением нумерации )

1. Ваш релевантный опыт в продажах

2. Ваш релевантный опыт в работе с детьми, онлайн / оффлайн, какой именно и тд

3. Как вы решите такие задачи:

- удержать внимание, интерес и вовлеченность ребенка к занятию

- сделать что бы ребенок оценил занятие как веселое и интересное