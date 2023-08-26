Залучення бізнесу до реєстрації сторінок у продукті

Управление продажамиЗакрыт1 заявка13 просмотров
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Вітаю! Необхідно знаходити у публічних джерелах контакти дрібного та середнього бізнесу і залучати їх до реєстрації сторінки з інформацією про бізнес.

Проект - mobicard.com.ua, сервіс для розміщення безкоштовних сторінок бізнеса з їх участю у переліках по категоріям.

Цікавить емайл маркетинг, зв'язок з бізнесом через інстаграм, телеграм, вайбер.

Цікавить оплата за реєстрації, якщо можливо, хотілося би побачити вартість залученого 1 зареєстрованого бізнесу.

3 месяца назад
deniskoronets
28 летУкраина
10 месяцев в сервисе
Был
3 дня назад