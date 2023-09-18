Прозвон базы контактов для поиска партнеров

Управление продажамиЗакрыт8 заявок32 просмотра
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Необходимо прозвонить базу контактов( база предоставляется) и предложить им сотрудничество с нашей компанией. В базе в основном дизайнеры, дизайнерские бюро, архитекторы и тд. Наша компания занимается производством дизайнерской мебели. График работы свободный, в день необходимо прозванивать от 25 до 50 контактов из базы. Оплата ежедневная(за выход-1500р)+% от выполнения или перевыполнения плана( выплачивается после получения и оплаты заказа). В месяц можно зарабатывать от 70тр и без потолка, все зависит от заключенных договоров.

2 месяца назад
guest_1697803968564
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад