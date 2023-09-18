Прозвон базы контактов для поиска партнеров

Необходимо прозвонить базу контактов( база предоставляется) и предложить им сотрудничество с нашей компанией. В базе в основном дизайнеры, дизайнерские бюро, архитекторы и тд. Наша компания занимается производством дизайнерской мебели. График работы свободный, в день необходимо прозванивать от 25 до 50 контактов из базы. Оплата ежедневная(за выход-1500р)+% от выполнения или перевыполнения плана( выплачивается после получения и оплаты заказа). В месяц можно зарабатывать от 70тр и без потолка, все зависит от заключенных договоров.