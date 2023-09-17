Прозвонить 100 номеров по готовой базе

Добрый день. Нужны продажники. Кратко: 1) Свободно разговаривать текстом на английском. Еще желательно (но не обязательно) голосом тоже свободно разговаривать на английском. 2) Вам надо быть онлайн согласно графику (составляется график дежурств вами ...