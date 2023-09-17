Прозвонить 100 номеров по готовой базе

Поиск и обзвон потенциальных клиентов. Английский, русский. Три часа в день, по вечерам - с 5 до 8 (по Киеву), только рабочие дни.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача:
Прозвонить 100 номеров по базе
Предложить услуги компании
Все скрипты есть, обучение тоже
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