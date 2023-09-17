Прозвонить 100 номеров по готовой базе

$30
Управление продажамиЗакрыт10 заявок43 просмотра
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Задача:

  • Прозвонить 100 номеров по базе

  • Предложить услуги компании

Все скрипты есть, обучение тоже

2 месяца назад
dukanant55
Антон 
21 годРоссия
год в сервисе
Был
месяц назад