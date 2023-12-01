kotofa_jpg

Александр kotofa_jpg

 
31 год
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Frontent разработчик с 6ти летним стажем

Я готов:

Преобразовать ваши идеи в визуально потрясающие и адаптивные веб-сайты. Оптимизировать производительность сайта и пользовательский опыт. Реализовывать уникальные дизайны с высокой точностью, используя HTML, CSS, Sass и Less. Разрабатывать динамичные и интерактивные веб-приложения с использованием Vue и Vuex. Гарантировать совместимость с различными браузерами и адаптивность для мобильных устройств. Поставлять результаты высокого качества, до мельчайших деталей, в срок.

HTML-верстка
нет отзывов
$20/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга