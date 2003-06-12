Удобная вёрстка сайтов с понятным кодом. Всё в срок. Адаптивность, БЭМ, HTML5, CSS3, JavaScript.
Всё просто и чётко. Делаю вёрстку сайтов, используя HTML5, CSS3, JavaScript методологию БЭМ. При необходимости так же делаю адаптивность сайтов.
Контакты:
Gmail: [email protected]
Telegram: @Alex_Pivo
К работе отношусь с ответственностью и довожу дело до конца. При наличии ошибок или вещей которые не устраивают заказчика, я бесплатно всё исправлю.
Отзывов пока что не имею, так как не работал ещё на этом сайте. Учился вёрстке и хочу попробовать использовать свои навыки во благо. В портфолио приведены мои работы.
Мои знания и навыки:
HTML5
CSS3
JavaScript
Верстаю в основном из Figma, но другие редакторы не будут проблемой.
Но, я так же постоянно обучаюсь чему-то новому в вёрстке сайтов и программировании и усовершенствую свои навыки!
Портфолио
- Сайт для стоматології PrimaDent1 просмотр
- Магазин PORTEN1 просмотр
- Сайт для школи танців Musicology14 просмотров
- Landing page сайт для ресторану Food Lover5 просмотров
- Сайт для туристического агентства Travel in UA23 просмотра
- Сайт-візитка21 просмотр