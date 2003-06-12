Удобная вёрстка сайтов с понятным кодом. Всё в срок. Адаптивность, БЭМ, HTML5, CSS3, JavaScript.

Всё просто и чётко. Делаю вёрстку сайтов, используя HTML5, CSS3, JavaScript методологию БЭМ. При необходимости так же делаю адаптивность сайтов.

Контакты:

Gmail: [email protected]

Telegram: @Alex_Pivo

К работе отношусь с ответственностью и довожу дело до конца. При наличии ошибок или вещей которые не устраивают заказчика, я бесплатно всё исправлю.

Отзывов пока что не имею, так как не работал ещё на этом сайте. Учился вёрстке и хочу попробовать использовать свои навыки во благо. В портфолио приведены мои работы.

Мои знания и навыки:

HTML5

CSS3

JavaScript

Верстаю в основном из Figma, но другие редакторы не будут проблемой.

Но, я так же постоянно обучаюсь чему-то новому в вёрстке сайтов и программировании и усовершенствую свои навыки!