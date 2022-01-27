Шаблон формулы в Google Таблицах

Задача в рамках карты одного города. Есть 5 типов зданий/адресов, которые дают два ограничения - пешеходная удаленность и прямая дистанция. Соответсвенно, необходимо нанести их на карту так, чтобы были видны районы/адреса не попадающие ни под ...
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Есть две разные Google Таблицы, в разных файлах:
Таблица-А - сделанная мной. Доступна для редактирования.
Таблица-Б - сделана заказчиком. Доступна только в режиме просмотра.
Задача:
в ячейке разместить формулу ссылки, нажимая на которую, открывается Таблица-Б, происходит поиск запрашиваемого SKU и отображается нужная ячейка/строка. Положение строки с Запросом, т.е. запрашиваемым SKU постоянно меняется.
Нужен шаблон формулы, если такое вообще возможно реализовать.
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