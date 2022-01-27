Шаблон формулы в Google Таблицах

Веб-программированиеЗавершен1 заявка759 просмотров
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Есть две разные Google Таблицы, в разных файлах:

Таблица-А - сделанная мной. Доступна для редактирования.

Таблица-Б - сделана заказчиком. Доступна только в режиме просмотра.

Задача:

в ячейке разместить формулу ссылки, нажимая на которую, открывается Таблица-Б, происходит поиск запрашиваемого SKU и отображается нужная ячейка/строка. Положение строки с Запросом, т.е. запрашиваемым SKU постоянно меняется.

Нужен шаблон формулы, если такое вообще возможно реализовать.

2 года назад
MD15
37 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
capdimka97
Дмитрий 
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$5
4 дня
Отличная работа! Дмитрий справился быстро и точно. Всегда был на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо! Я рад был с вами сотрудничать!