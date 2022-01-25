Веб разработчик
Приветствую дорогой заказчик! Меня зовут Владимир, будем знакомы
Немного обо мне:
1.Веб-разработка для меня не только работа, но и любимое дело, благодаря этому заказы выполняю максимально качественно, и добросовестно
2. Работая со мной вы экономите 2 ресурса: время и нервы
Мои услуги:
- Сделаю верстку шаблона Figma/PSD HTML/CSS/JS.
- Поправлю уже существующую верстку(добавление адаптивности, исправление-добавление необходимых блоков)
-Разработка на Vue.js, SPA приложений
-Основы node.js
Не стесняйтесь, обращайтесь!
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