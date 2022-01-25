Веб разработчик

Приветствую дорогой заказчик! Меня зовут Владимир, будем знакомы 

Немного обо мне:

1.Веб-разработка для меня не только работа, но и любимое дело, благодаря этому заказы выполняю максимально качественно, и добросовестно

2. Работая со мной вы экономите 2 ресурса: время и нервы

Мои услуги:

- Сделаю верстку шаблона Figma/PSD HTML/CSS/JS.

- Поправлю уже существующую верстку(добавление адаптивности, исправление-добавление необходимых блоков)

-Разработка на Vue.js, SPA приложений

-Основы node.js

Не стесняйтесь, обращайтесь!