Проектирование, монтаж, ПНР ЭС, СС, АТХ Разработка систем автоматизации промышленного, энергетического, вспомогательного оборудования. Разработка систем диспетчеризации, телеметрии и телемеханики. Разработка систем управления электроприводами. Разработка слаботочных систем (ЛВС, ОПС, связь, видеонаблюдения и проч.). Разработка систем электроснабжения, электроосвещения и т.п. Проектирование всех разделов в соответствии с 87 постановлением. Autocad, Eplan. Разработка сметной документации. Программирование ПЛК, операторских панелей, SCADA, БД. Оборудование Siemens, Schneider Electric, Rockwell Automation, General Electric, Delta, Carel, Овен и др. Монтаж. Пуско-наладочные работы. Разработка исполнительной документации.

Я против войны в Украине !