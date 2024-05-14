Проектирование, монтаж, ПНР ЭС, СС, АТХ
Разработка систем автоматизации промышленного, энергетического, вспомогательного оборудования.
Разработка систем диспетчеризации, телеметрии и телемеханики.
Разработка систем управления электроприводами.
Разработка слаботочных систем (ЛВС, ОПС, связь, видеонаблюдения и проч.).
Разработка систем электроснабжения, электроосвещения и т.п.
Проектирование всех разделов в соответствии с 87 постановлением. Autocad, Eplan.
Разработка сметной документации.
Программирование ПЛК, операторских панелей, SCADA, БД. Оборудование Siemens, Schneider Electric, Rockwell Automation, General Electric, Delta, Carel, Овен и др.
Монтаж.
Пуско-наладочные работы.
Разработка исполнительной документации.
Я против войны в Украине!