1vara1

Валерий 1vara1

 
48 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Проектирование, монтаж, ПНР ЭС, СС, АТХ

Разработка систем автоматизации промышленного, энергетического, вспомогательного оборудования.

Разработка систем диспетчеризации, телеметрии и телемеханики.

Разработка систем управления электроприводами.

Разработка слаботочных систем (ЛВС, ОПС, связь, видеонаблюдения и проч.).

Разработка систем электроснабжения, электроосвещения и т.п.

Проектирование всех разделов в соответствии с 87 постановлением. Autocad, Eplan.

Разработка сметной документации.

Программирование ПЛК, операторских панелей, SCADA, БД. Оборудование Siemens, Schneider Electric, Rockwell Automation, General Electric, Delta, Carel, Овен и др.

Монтаж.

Пуско-наладочные работы.

Разработка исполнительной документации.