Нужно нарисовать дизайн для лендинга

Дизайн сайтовЗавершен74 заявки991 просмотр
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Есть небольшая задача по дизайну.

Необходимо нарисовать красивый продающий лендинг для приложения примерно на 3 экрана. 

Есть текстовка, есть стиль который нравится и гамма в которой нужно сделать.

Декстоп/планшет/мобильный - нужны все версии лендоса.

2 года назад
VMorgan
Вадим 
32 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
11 дней назад
Выбранный исполнитель
vzdes
28 летУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
2 года назад
$60
3 дня
Дизайн получился отличный, результатом доволен! Рекомендую к сотрудничеству;)
Хороший заказчик, оперативная связь и оплата. Однозначно рекомендую и рада сотрудничеству :)
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