Милый дизайн лендинга для детской стоматологии

Старт через 3-4 нед. Надо бюджетно, но симпатично. Простой, чистый, воздушный, адаптивный дизайн. Будет отлично, если уже работали с детской сферой.

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Рассмотрю и варианты сайта "под ключ". Цены, сроки. Не Тильда, не Вордпресс!