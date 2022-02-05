Сделать дизайн лендинга на Тильде

Нужно сделать : 1) Дизайн коробки Монополия. 2) Дизайн игрового поля 3) Дизайн карточек 4) Дизайн книжки правил На указанную мною тему. Тема горнолыжный курорт
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