Сделать дизайн лендинга на Тильде

Сделать дизайн и верстку ОДНОСТРАНИЧНОГО САЙТА на Тильде, с обязательной мобильной адаптацией. ТОЛЬКО Дизайн и верстку, текст есть, текст писать НЕ НУЖНО! Анализ ЦА, конкурентов и пр. НЕ НУЖНО. Только Дизайн.

ВНИМАНИЕ: Посредников/агентства/студии/команды/пмов просьба не беспокоить. Мы ищем одного человека - не команду, не агентство, не студию.