Дизайн для сайта

Дизайн сайтовЗакрыт88 заявок1528 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен стильный дизайн, но он не должен вводить людей в ступор что и где им нажать и где что находится. Дизайн должен быть адаптивный под 4 стандартных размера (все материалы пришлю после отклика)

2 года назад
Galicina9393
30 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад