Нужно сделать редизайн главной страницы сайта. Подробное ТЗ вышлю лично, исходники предоставлю. Макет нужен в фигме.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Скажите пожалуйста. Сколько будет стоить дизайн (нужен только он) такого сайта, как у вас в портфолио? https://www.weblancer.net/users/alexandromiller/portfolio/dizajn-sajtov-9/crm-code-2459144/
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