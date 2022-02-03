Требуется дизайнер, чтобы немного "освежить" дизайн сайта. 2 макета: главная и услуга (только для десктопной версии), блоков немного. Контент оставляем как на текущей версии, немного улучшаем дизайн меню и блоков. Можно немного поменять расположение элементов (без ...