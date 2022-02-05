Дизайн сайта по Танго.

Есть уже наработки эскиза. Его нужно доделать и на выходе получить псд, готовый к верстке.

В сумме надо 4 страницы и моб и планшет версии. Эскиз в прил.

Что нужно еще сделать:

1. Стр. Доделать дом. страницу. Под шапкой нужен контент (текст) на белом фоне. В низу футер (там будут выводится ссылки на все страницы сайта и так же само основное меню). Пример футера тут: https://openfocus.nl/

2. Нужна контент страница номер 1. Пример вот: https://openfocus.nl/leren-mediteren/mindfulness-training/

Это значит: вверху фото, под ней контент (текст, фото, видео) внизу футер.

3. Контент стр. номер 2. Пример: https://openfocus.nl/verdiepende-trainingen/

Это без фотки в хедере, ниже контент и блоки с фотками и кнопками на Читать дальше.

4. Стр. отзывов. Просто блоки текста с именем под каждым. Логическое разделение между блоками. Типа как здесь, но надо по симпатичнее: https://openfocus.nl/ervaringen/.

5. Стр. Контакт / Форма. Вверху шапка как на главной ниже контент и еще ниже контакт форма.