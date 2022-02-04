Создать Дизайн -Фармацевтического справочник/Интернет Аптека

Дизайн сайтовЗакрыт21 заявка664 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен опытный дизайнер который имел опыт работы с большими интернет аптеками, понимающий как должен быть устроен сайт для  простого пользователя клиента (пациента в нашем случае), как для специалиста (врача в нашем случае).

РАботу будет курировать ВЭБ архитектор.

Задача сделать максимум удобно и просто для обычного пользователя.

Максимум удобно для специалистов в лице врачей и фармацевтов.

Отвечаем только тем кто прислал в ответ живые/реальные примеры своих работ.

2 года назад
OOOGZ2022
30 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Сделать дизайн баннеров

    Нужен диазайнер - свежо, креативно с пониманием того, что делает![url=http://simat.ru.xsph.ru/] http://simat.ru.xsph.ru/[/url] Это адрес нового сайта который мы хотим оформить. На данный момент нам нужны баннеры, возможные идеи по оформлению разных рубрик в основном это картинки, иконки, перебивки. Хотим предложить ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Дизайн для сайта

    Нужен стильный дизайн, но он не должен вводить людей в ступор что и где им нажать и где что находится. Дизайн должен быть адаптивный под 4 стандартных размера (все материалы пришлю после отклика)

    Дизайн сайтов88 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн сайта

    Здравствуйте. Скажите пожалуйста. Сколько будет стоить дизайн (нужен только он) такого сайта, как у вас в портфолио? https://www.weblancer.net/users/alexandromiller/portfolio/dizajn-sajtov-9/crm-code-2459144/

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    2 года назад