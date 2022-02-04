Нужен диазайнер - свежо, креативно с пониманием того, что делает![url=http://simat.ru.xsph.ru/] http://simat.ru.xsph.ru/[/url] Это адрес нового сайта который мы хотим оформить. На данный момент нам нужны баннеры, возможные идеи по оформлению разных рубрик в основном это картинки, иконки, перебивки. Хотим предложить ...
Создать Дизайн -Фармацевтического справочник/Интернет Аптека
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен опытный дизайнер который имел опыт работы с большими интернет аптеками, понимающий как должен быть устроен сайт для простого пользователя клиента (пациента в нашем случае), как для специалиста (врача в нашем случае).
РАботу будет курировать ВЭБ архитектор.
Задача сделать максимум удобно и просто для обычного пользователя.
Максимум удобно для специалистов в лице врачей и фармацевтов.
Отвечаем только тем кто прислал в ответ живые/реальные примеры своих работ.
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