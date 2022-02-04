Создать Дизайн -Фармацевтического справочник/Интернет Аптека

Нужен опытный дизайнер который имел опыт работы с большими интернет аптеками, понимающий как должен быть устроен сайт для простого пользователя клиента (пациента в нашем случае), как для специалиста (врача в нашем случае).

РАботу будет курировать ВЭБ архитектор.

Задача сделать максимум удобно и просто для обычного пользователя.

Максимум удобно для специалистов в лице врачей и фармацевтов.

Отвечаем только тем кто прислал в ответ живые/реальные примеры своих работ.