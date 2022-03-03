Сделать дизайн баннеров

Нужен стильный дизайн, но он не должен вводить людей в ступор что и где им нажать и где что находится. Дизайн должен быть адаптивный под 4 стандартных размера (все материалы пришлю после отклика)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен диазайнер - свежо, креативно с пониманием того, что делает!
http://simat.ru.xsph.ru/
Это адрес нового сайта который мы хотим оформить.
На данный момент нам нужны баннеры, возможные идеи по оформлению разных рубрик в основном это картинки, иконки, перебивки.
Хотим предложить вам платное тестовое задание на разработку баннера он состоит из двух частей подложки и верха вырезанного + текста. Хотели бы понять ваше ценообразование, сколько вы хотите за тестовое?
На сегодняшний день, есть вот такое тз по баннерам.
I. На главную страницу:
1. "акционный" баннер. Баннер направлен на информирование о действующей акции. На фон поставить фото с производства, в сменяемую часть нужно сделать фото акционной продукции. Баннер должен вести на страницу акции, в которой будут условия и продукт, на который она распространяется.
2. Приветственный баннер на сайт. Фон - фото завода. В сменяемой части инфографика с кратким содержанием о заводе (современное производство, контроль качества, Продукция в наличии и под заказ). Баннер должен вести на страницу с информацией о заводе
3. Баннер по силикатному кирпичу. На фоне фото продукции. Текстовая часть со ссылкой на страницу каталога с кирпичом.
4. Баннер по блокам. На фоне фото продукции. Текстовая часть со ссылкой на страницу каталога с блоком.
5. Баннер по плитам. На фоне фото продукции. Текстовая часть со ссылкой на страницу каталога с плитами.
II. Сквозной баннер через весь сайт. Информирование о действующей акции. Фото акционной продукции. Баннер должен вести на страницу акции, в которой будут условия и продукт, на который она распространяется.
III. Нужна инфографика для статей - отрисовка схем строительства
IV. Фото для новостей - по ситуации. В зависимости от содержания новости, либо новые фото, либо использование архивных снимков.
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