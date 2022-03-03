Сделать дизайн баннеров

Нужен диазайнер - свежо, креативно с пониманием того, что делает!

http://simat.ru.xsph.ru/

Это адрес нового сайта который мы хотим оформить.

На данный момент нам нужны баннеры, возможные идеи по оформлению разных рубрик в основном это картинки, иконки, перебивки.

Хотим предложить вам платное тестовое задание на разработку баннера он состоит из двух частей подложки и верха вырезанного + текста. Хотели бы понять ваше ценообразование, сколько вы хотите за тестовое?

На сегодняшний день, есть вот такое тз по баннерам.

I. На главную страницу:

1. "акционный" баннер. Баннер направлен на информирование о действующей акции. На фон поставить фото с производства, в сменяемую часть нужно сделать фото акционной продукции. Баннер должен вести на страницу акции, в которой будут условия и продукт, на который она распространяется.

2. Приветственный баннер на сайт. Фон - фото завода. В сменяемой части инфографика с кратким содержанием о заводе (современное производство, контроль качества, Продукция в наличии и под заказ). Баннер должен вести на страницу с информацией о заводе

3. Баннер по силикатному кирпичу. На фоне фото продукции. Текстовая часть со ссылкой на страницу каталога с кирпичом.

4. Баннер по блокам. На фоне фото продукции. Текстовая часть со ссылкой на страницу каталога с блоком.

5. Баннер по плитам. На фоне фото продукции. Текстовая часть со ссылкой на страницу каталога с плитами.

II. Сквозной баннер через весь сайт. Информирование о действующей акции. Фото акционной продукции. Баннер должен вести на страницу акции, в которой будут условия и продукт, на который она распространяется.

III. Нужна инфографика для статей - отрисовка схем строительства

IV. Фото для новостей - по ситуации. В зависимости от содержания новости, либо новые фото, либо использование архивных снимков.