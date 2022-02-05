Дизайн для интернет магазина

Сайт 1: https://dip-help.ru/ Фигма дизайн: https://www.figma.com/file/1N3AFRv3Qfio4MxFm6gcJN/Dip-help-Дипломные-работы-(Copy)?node-id=0%3A1 Сайт 2: https://ed-help24.ru/ Фигма дизайн: https://www.figma.com/file/dwQxZESjXjHtWgpr9CAp6F/Untitled Внимание: Размеры в фигме и на сайте расходятся. Использовать размеры сайта. Не обязательно рисовать именно как в ТЗ - допускаются расхождения в угоду красоты и сочетания ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Не обходимо создать дизайн сайта для интернет магазина по продаже (аренде) виртуальных номеров.
Дизайн должен выполнен в программе figma и быть адаптирован под моб. устройство. Техническое задание можем составить по ходу работы если это так важно. Просим обращаться со своими предложениями тех, у кого есть опыт в создании дизайна. Кто готов взяться пишите, я дам подробную информацию
Ждем ваших предложений!
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