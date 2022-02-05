Дизайн для интернет магазина

Добрый день!

Не обходимо создать дизайн сайта для интернет магазина по продаже (аренде) виртуальных номеров.

Дизайн должен выполнен в программе figma и быть адаптирован под моб. устройство. Техническое задание можем составить по ходу работы если это так важно. Просим обращаться со своими предложениями тех, у кого есть опыт в создании дизайна. Кто готов взяться пишите, я дам подробную информацию

Ждем ваших предложений!