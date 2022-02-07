Дорисовать элементы дизайна сайта согласно ТЗ

Дизайн сайтовЗавершен16 заявок812 просмотров
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Сайт 1: https://dip-help.ru/

Фигма дизайн: https://www.figma.com/file/1N3AFRv3Qfio4MxFm6gcJN/Dip-help-Дипломные-работы-(Copy)?node-id=0%3A1

Сайт 2: https://ed-help24.ru/

Фигма дизайн: https://www.figma.com/file/dwQxZESjXjHtWgpr9CAp6F/Untitled

Внимание: Размеры в фигме и на сайте расходятся. Использовать размеры сайта.

Не обязательно рисовать именно как в ТЗ - допускаются расхождения в угоду красоты и сочетания с остальным дизайном сайта.

2 года назад
Mezentsev66
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Pavlo_UX
Павло 
23 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$6
1 день
UAH
Отлично сработали с Павло. Всегда был на связи, все корректировки вносил быстро, все сделано было в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Очень хороший Заказчик. Приятно работать. Жду полноценный проект:)
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