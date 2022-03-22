Сделать дизайн игры Монополия.

Сотрудничеством очень довольна. Заказчик все время был на связи не смотря на разницу во времени. По этому трудностей не возникало, когда мне необходимо было уточнить детали. Проект был очень интересным, по этому сроки на выполнение были увеличены. Заказчик с пониманием относится к техническим моментам и трудностям. Работа оплачивалась своевременно. Рекомендую к сотрудничеству!