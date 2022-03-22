Сделать дизайн игры Монополия.

Дизайн сайтовЗавершен18 заявок835 просмотров
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Нужно сделать :

1) Дизайн коробки Монополия.

2) Дизайн игрового поля

3) Дизайн карточек

4) Дизайн книжки правил

На указанную мною тему.

Тема горнолыжный курорт

2 года назад
guest_16440568811439
2 года в сервисе
Был
13 дней назад
Выбранный исполнитель
Iryna_Hlotova
26 летБеларусь
2 года в сервисе
Была
20 дней назад
2 года назад
$130
20 дней
RUB
Благодарю Ирину за отличную работу. Все сделано в срок с соблюдением всех пожеланий.
Сотрудничеством очень довольна. Заказчик все время был на связи не смотря на разницу во времени. По этому трудностей не возникало, когда мне необходимо было уточнить детали. Проект был очень интересным, по этому сроки на выполнение были увеличены. Заказчик с пониманием относится к техническим моментам и трудностям. Работа оплачивалась своевременно. Рекомендую к сотрудничеству!
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