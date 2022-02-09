Дизайн лендинга по кредитам

Спасибо Владимиру за отлично выполненную работу. Всегда на связи, с первых минут понял что требуется и приступил к работе. Опередил поставленный срок в два раза, с учетом всех правок. Все прошло отлично и с попаданием точно в цель, настоятельно рекомендую.