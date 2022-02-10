Нужно сделать : 1) Дизайн коробки Монополия. 2) Дизайн игрового поля 3) Дизайн карточек 4) Дизайн книжки правил На указанную мною тему. Тема горнолыжный курорт
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1) Нужно отрисовала детальную карточку, примеры остальных покажу.
Что надо:
Берём за основу карточки с сайта https://www.screwfix.com/p/makita-dlx2221st-18v-5-0ah-li-ion-lxt-brushless-cordless-twin-pack/101kj, немного переделаем ее, Quick view довести до ума тоже
Некоторые элементы можно взять из https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/shurupoverty/akkumulyatornye-dreli/bezudarnye/ryobi/shurupovert-one-r18dd3-0/
2) Отрисовать копирайт
вот пример с копирайтом, когда компания разработчик ставит знак о том, что этот сайт разрабатывали они. правда дизайн всех сайтов разный, поэтому копирайт нужно подгонять под основной дизайн.
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