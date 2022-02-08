Необходим дизайнер для онлайн школы. Основная цель доработка существующего дизайна плюс дизайн нововведений. На данный момент необходимо переделать анкету в соответствии с прикреплённым к сообщению файлу.
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Нужно сделать дизайн корпоративного сайта, который включает в себя дизайн главной + дизайн внутренних страниц + дизайн личного кабинета. Адаптивный дизайн сайта порядка 14 страниц. Подробнее в телеграме
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