Дизайн корпоративного сайта

Дизайн сайтовЗавершен20 заявок1065 просмотров
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Нужно сделать дизайн корпоративного сайта, который включает в себя дизайн главной + дизайн внутренних страниц + дизайн личного кабинета. Адаптивный дизайн сайта порядка 14 страниц. Подробнее в телеграме

2 года назад
Dv1zhok
Андрей 
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
11 дней назад
Выбранный исполнитель
thefrest
29 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
2 года назад
$950
15 дней
UAH
Спасибо большое за выполненный проект! С Виталием приятно работать. Всегда на связи. Дизайн понравился сразу, интересный и уникальный стиль!) Смело рекомендую к сотрудничеству как ответственного исполнителя!
Сотрудничать с Андреем одно удовольствие! Полное понимание процесса, что очень облегчает коммуникацию. Быстро нашли одну волну и сделали классный дизайн , который понравился всем.) Спасибо за интересный проект. С удовольствием помогу ещё! Рекомендую 😉
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