Дизайн лендинга

Дизайн сайтовЗакрыт106 заявок1125 просмотров
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Добрый день!

Необходимо сделать современный дизайн лендинга.

Макет в фигме, дизайн нужен тоже в фигме.

Предлагайте стоимость и сроки.

Макет скину в лс, тематика - онлайн курс.

Дизайн лендинга
2 года назад
sdence
Денис 
41 годРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва
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