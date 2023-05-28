👋 Привет!

Меня зовут Егор и я web designer из Москвы.

Раньше дизайн был лишь моим маленьким увлечением, но теперь я уверенно могу сказать, что это основная моя деятельность.

Я проживаю счастливую жизнь, ведь занимаюсь тем, о чем мечтал ещё в детстве.

🚀 Преимущества работы со мной

 Все переговоры по проекту осуществляются в голосовом формате: skype, telegram, discord, whats app (выберете удобное приложение для вас)

 Целью моей работы является не просто получение красивой картинки, а разработка проекта, который поможет вашему бизнесу увеличить прибыль

 Работа в точно отведенные сроки

 Виды работ

♦ Лендинг

♦ Интернет-магазин

♦️ Баннеры

♦️ Разработка прототипа

♦️ Дизайн мобильного приложения

♦️ Сайт под ключ

 Инструменты

▪ Figma

▪ Tilda

▪ Adobe Photoshop