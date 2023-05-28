👋 Привет!
Меня зовут Егор и я web designer из Москвы.
Раньше дизайн был лишь моим маленьким увлечением, но теперь я уверенно могу сказать, что это основная моя деятельность.
Я проживаю счастливую жизнь, ведь занимаюсь тем, о чем мечтал ещё в детстве.
🚀 Преимущества работы со мной
Все переговоры по проекту осуществляются в голосовом формате: skype, telegram, discord, whats app (выберете удобное приложение для вас)
Целью моей работы является не просто получение красивой картинки, а разработка проекта, который поможет вашему бизнесу увеличить прибыль
Работа в точно отведенные сроки
Виды работ
♦ Лендинг
♦ Интернет-магазин
♦️ Баннеры
♦️ Разработка прототипа
♦️ Дизайн мобильного приложения
♦️ Сайт под ключ
Инструменты
▪ Figma
▪ Tilda
▪ Adobe Photoshop
Портфолио
- Адаптивный дизайн для студии звукозаписи27 просмотров
- Лендинг для курса по гитаре47 просмотров
- Лендинг для киносайта30 просмотров
- Дизайн интернет магазина одежды31 просмотр
- Фитнесс клуб19 просмотров