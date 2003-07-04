• Web-дизайнер | Разрабатываю дизайн сайтов
- 4 года опыта в дизайне и работе с бизнесами
- Уже в 15 лет дизайнил в маркетинговом агентстве Creator Media в Уфе
- Работал и работаю по сей день с советом депутатов Московской Области, крупнейшей коференцией менеджмента продуктов в СНГ «ProductSENSE» и «ВТБ лизинг»
- Выполнил и отложил в своё портфолио суммарно больше 200 работ по разработке сайтов и рекламных креативов Чтобы вы поняли подхожу ли я для вашей задачи или же нет, до предоплаты я бесплатно разрабатываю наброски первых экранов. Буду рад сотрудничеству!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Первый экран курса по NFT7 просмотров
- Корпоративный сайт для застройщика5 просмотров
- Дизайн первых экранов для сервиса37 просмотров
- Концепт-дизайн первых экранов для ВТБ лизинг38 просмотров
- Дизайн интернет-магазина строительных материалов38 просмотров
- Дизайн сайта интернет-магазина антиквариата44 просмотра
- Дизайн интерфейса стриминговой платформы30 просмотров
- Дизайн дашборда24 просмотра
- Сайт студии дизайн-интерьера Imperium47 просмотров