• Web-дизайнер | Разрабатываю дизайн сайтов

- 4 года опыта в дизайне и работе с бизнесами

- Уже в 15 лет дизайнил в маркетинговом агентстве Creator Media в Уфе

- Работал и работаю по сей день с советом депутатов Московской Области, крупнейшей коференцией менеджмента продуктов в СНГ «ProductSENSE» и «ВТБ лизинг»

- Выполнил и отложил в своё портфолио суммарно больше 200 работ по разработке сайтов и рекламных креативов Чтобы вы поняли подхожу ли я для вашей задачи или же нет, до предоплаты я бесплатно разрабатываю наброски первых экранов. Буду рад сотрудничеству!