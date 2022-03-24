Делаю дизайн - Web, UI/UX, Лендинг.
👋Обо мне
Привет! Рад, что вы заглянули на мою страницу. Я Влад, живу в г. Краснодар в России. Делаю классные дизайны сайтов. Я выполняю свою работу с энтузиазмом и удовольствием! Всегда готов пойти навстречу клиенту и
не беру доплату за правки(Будем работать до тех пор, пока вас всё не устроит) ).
Я доступен для общения с клиентом в течение всего дня и помогу даже после закрытия проекта если требуется.
Мой биханс - Wladislaw Svilin
Мои инструменты
Figma, Photoshop, Illustrator
👉Как связаться со мной
E-mail: [email protected]
Telegram: @WladislawS
Оплата и работа
- Беру оплату за каждую страницу отдельно. Никакой почасовой оплаты!
- Предоплата 30%!(Верну если не смогу справиться с поставленной задачей).
- Сначала отправляю 1 экран, если вас всё устраивает, то приступаю к следующим! Если вам удобно буду отправлять страницы сразу после того, как сделаю их.
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
3 года назад
Figma
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Дизайн сайтов
1 отзыв
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга