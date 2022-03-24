SvilinWladislaw

Владислав SvilinWladislaw

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Делаю дизайн - Web, UI/UX, Лендинг.

👋Обо мне

Привет! Рад, что вы заглянули на мою страницу. Я Влад, живу в г. Краснодар в России. Делаю классные дизайны сайтов. Я выполняю свою работу с энтузиазмом и удовольствием! Всегда готов пойти навстречу клиенту и

не беру доплату за правки(Будем работать до тех пор, пока вас всё не устроит) ).

Я доступен для общения с клиентом в течение всего дня и помогу даже после закрытия проекта если требуется.

Мой биханс - Wladislaw Svilin

﻿Мои инструменты

Figma, Photoshop, Illustrator

👉Как связаться со мной

E-mail: [email protected]

Telegram: @WladislawS

Оплата и работа

  • Беру оплату за каждую страницу отдельно. Никакой почасовой оплаты!
  • Предоплата 30%!(Верну если не смогу справиться с поставленной задачей).
  • Сначала отправляю 1 экран, если вас всё устраивает, то приступаю к следующим! Если вам удобно буду отправлять страницы сразу после того, как сделаю их.
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

freelanseeer_ua
Александр 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$50
10 баллов
3 года назад
Перенос шаблонов из photoshop в приложение Canvas
Figma
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Дизайн сайтов
1 отзыв
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга