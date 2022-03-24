Делаю дизайн - Web, UI/UX, Лендинг.

👋Обо мне

Привет! Рад, что вы заглянули на мою страницу. Я Влад, живу в г. Краснодар в России. Делаю классные дизайны сайтов. Я выполняю свою работу с энтузиазмом и удовольствием! Всегда готов пойти навстречу клиенту и

не беру доплату за правки(Будем работать до тех пор, пока вас всё не устроит) ).

Я доступен для общения с клиентом в течение всего дня и помогу даже после закрытия проекта если требуется.

Мой биханс - Wladislaw Svilin

﻿Мои инструменты

Figma, Photoshop, Illustrator

👉Как связаться со мной

E-mail: [email protected]

Telegram: @WladislawS

Оплата и работа