Дизайн лендинга для гинеколога

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Постоянный заказчик предложил проект по дизайну лендинга для гинеколога. Для работы предоставили прототип, фотографии, структуру.

На основе нескольких концептов был выбран один вариант, который мы с заказчиком доработали до конца. Получился современный, легкий дизайн лендинга. Адаптив сделан для планшетов и телефонов. Вся работа сделана за 5 дней.