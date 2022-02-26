👍 Делаю качественный дизайн: Web, UI/UX, Landing page

👋 Привет!

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Меня зовут Никита, мне чуть больше 21 года и я инженер, который влюбился в веб-дизайн. Инженерная точность помогает мне выполнять свою работу на самом высоком уровне. Я новичок на портале Weblancer.net , но уже имею опыт с дизайном.

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Дизайн сайтов (в т.ч. лендинги), дизайн приложений и интерфейсов, адаптивный дизайн, создание прототипов и макетов.

 В чём я работаю? — Figma, Photoshop, учусь в Tilda.

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 Я всегда заинтересован в грамотном и полезном дизайне!

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Я всегда сосредоточен на лучшем пользовательском опыте, балансируя между потребностями бизнеса и идеальным дизайном для создания продаваемых цифровых проектов. Я не продаю «картинки», я продаю инструмент для Вашего бизнеса!

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Работаю по небольшой— верну её, если Вас не устроит мой дизайн.

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🤝 Пунктуальность, доверие и качество — то, на чём строится моя работа!

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В своей работе я делаю все возможное, чтобы соответствовать ожиданиям и срокам моих клиентов. Всегда делаю всё на совесть, сделать иначе мне не даст мой «внутренний» перфекционист..

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Не вижу смысла в платных правках, поэтому все правки —Учту все Ваши замечания!

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✉️ Я всегда на связи, даже после закрытия проекта!

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 E-mail: [email protected]