VladimirKhotun

Создание адаптивных сайтов-визиток под ключ, знание HTML5, CSS3, SASS, Bootstrap, Wordpress, Unyson
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3.
- SASS
- Bootstrap
- Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- Wordpress
- Unyson
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Реализация pixel perfect.
- Комментарии.
- Качественную работу.
- Постоянный контакт
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
- WebMoney (WMZ, WMR).
- Master Card
- Maestro
- VISA
- PayPal
- Яндекс Деньги.
- Безопасная сделка
E-mail: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
9 лет назад
Все было сделано в точности так, как я хотел.
Ответный отзыв
Ответственный заказчик. Четкое ТЗ, оплата в срок.