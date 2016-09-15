VladimirKhotun

Владимир VladimirKhotun

 
27 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Создание адаптивных сайтов-визиток под ключ, знание HTML5, CSS3, SASS, Bootstrap, Wordpress, Unyson

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3.
  • SASS
  • Bootstrap
  • Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • Wordpress
  • Unyson
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Реализация pixel perfect.
  • Комментарии.
Гарантирую:
  • Качественную работу.
  • Постоянный контакт
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
  • Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
  • WebMoney (WMZ, WMR).
  • Master Card
  • Maestro
  • VISA
  • PayPal
  • Яндекс Деньги.
  • Безопасная сделка
Skype: vladimir981201

E-mail: [email protected]

Отзывы заказчиков

NikolajIvanov
Николай 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Отредактировать сайт
Все было сделано в точности так, как я хотел.
Ответственный заказчик. Четкое ТЗ, оплата в срок.
Ответный отзыв