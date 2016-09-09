NikolajIvanov

Николай NikolajIvanov

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Журналист, ведущий телеканала Россия-1 в Петербурге. Кандидат политических наук. 

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Отредактировать сайт

    Необходимо: сделать простой шаблонный сайт еще проще и удобнее для нас. Т.е., поменять картинку, рубрики, убрать лишнее.  Сделать кнопки для наших групп в контакте, фейсбуке, твиттере, ютьюбе. Всем интересующимся отправлю адрес сайта для ознакомления, в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

VladimirKhotun
Владимир 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Отредактировать сайт
Ответственный заказчик. Четкое ТЗ, оплата в срок.
Все было сделано в точности так, как я хотел.
Ответный отзыв