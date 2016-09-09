NikolajIvanov

Необходимо: сделать простой шаблонный сайт еще проще и удобнее для нас. Т.е., поменять картинку, рубрики, убрать лишнее. Сделать кнопки для наших групп в контакте, фейсбуке, твиттере, ютьюбе. Всем интересующимся отправлю адрес сайта для ознакомления, в ...