NikolajIvanov

$18
Необходимо вместе с командой из двух человек поработать оператором - снять детский праздник. Вам будет выдан Mark II или Panasonic v730. Съемка длится 2,5 часа 18 сентября с 12:30.
Фотосъемка1 заявка
Закрыт
9 лет назад
Необходимо вместе с командой из двух человек поработать оператором - снять детский праздник. Вам будет выдан Mark II или Panasonic v730. Съемка длится 2,5 часа 18 сентября с 12:30.
Необходимо: сделать простой шаблонный сайт еще проще и удобнее для нас. Т.е., поменять картинку, рубрики, убрать лишнее. Сделать кнопки для наших групп в контакте, фейсбуке, твиттере, ютьюбе. Всем интересующимся отправлю адрес сайта для ознакомления, в ...