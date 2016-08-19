Съемка детского праздника в Петербурге

Здравствуйте. Нам надо фотографировать вещи для продажи. Для этого мы купили лайткуб с матерчатыми стенками и два светильника на штативах. Фотоаппарат Canon 600D, объектив китовый, есть отдельная вспышка. Качество фоток нас не устраивает, фон серый или смазаные. Для консультации нам ...