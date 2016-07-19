Нужен фотограф для предметной съемки в Киеве. Продукт: кухонная утварь. Надо сделать несколько фото: с белым фоном, в использовании ... Все вопросы пишите в личку. Рассмотрю и другие города Украины - смогу отправить товар Новой Почтой.
Сфотографировать товар для выставки в интернет-магазины. Киев.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В наличие 2 товара - http://zmozhu.com.ua.
Нужно по 5-8 фото каждого.
Желательно срочно.
(2 этап) Так же нужно снять видео обзор этих продуктов.
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