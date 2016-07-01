Настройка любительской фотостудии.

Здравствуйте.

Нам надо фотографировать вещи для продажи.

Для этого мы купили лайткуб с матерчатыми стенками и два светильника на штативах.

Фотоаппарат Canon 600D, объектив китовый, есть отдельная вспышка.

Качество фоток нас не устраивает, фон серый или смазаные.

Для консультации нам нужен один раз фотограф с выездом - за деньги.

Приехать, поставить свет, покрутить фотоаппарат, дать пару советов, забрать денег, выпить кофе и уехать.

Киев. Виноградарь.