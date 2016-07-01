Срочно нужно 11 реальных фото!

ФотосъемкаЗакрыт1 заявка304 просмотра
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На фото должны быть изображены 11 межкомнатных дверей премиум класса, лучше дизайнерские. Двери должны быть установлены в интерьер (или в фотошопе качественно подставлены) из магазина дверей фото не нужны. Разве только их можно изобразить как уже установленные. Фото РЕАЛЬНЫЕ, живые. Качать из фотобанка не нужно!  

Порядок работы следующий:  

- присылаете фото с водяными знаками  

- утверждаю  

- оплачиваю  

- присылаете фото без водяных знаков 

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7 лет назад
marketing62
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
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