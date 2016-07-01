Срочно нужно 11 реальных фото!

[b]Нужно фото пожилого мужчины славянской внешности с ребёнком около входной двери. Фото должно быть не из фотобанка. Нужно реальное фото, живое, LIFE! [/b] [b]Порядок работы следующий: [/b] - присылаете фото с водяными знаками - утверждаю - [b]оплачиваю [/b] - присылаете фото без водяных ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На фото должны быть изображены 11 межкомнатных дверей премиум класса, лучше дизайнерские. Двери должны быть установлены в интерьер (или в фотошопе качественно подставлены) из магазина дверей фото не нужны. Разве только их можно изобразить как уже установленные. Фото РЕАЛЬНЫЕ, живые. Качать из фотобанка не нужно!
Порядок работы следующий:
- присылаете фото с водяными знаками
- утверждаю
- оплачиваю
- присылаете фото без водяных знаков
Оплата на карту Сбербанка или Яндекс Деньги!
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