Спрайты для игры

$75
ФотосъемкаЗакрыт10 заявок261 просмотр
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Нужно нарисовать 80 спрайтов в сттиле покемонов размером примерно 64*64 пикселя ( возможно чуть больше/меньше). 

7 лет назад
NataDem13
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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