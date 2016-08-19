Осмотр автомобилей в г. Москва станция метро Белорусская ул Лесная

Необходимо приехать в организацию в будние дни в рабочее время (предварительно созвониться) г. Москва, станция Белорусская, ул Лесная, д52, стр.2

Осмотреть несколько автомобилей и компьютеров. Отфотографировать и прислать мне на почту или в WatsApp/Viber. Проверить что рабочее, а что нет. Завести автомобили или попросить чтобы завели, включить компьютеры.