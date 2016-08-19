Осмотр автомобилей в г. Москва станция метро Белорусская ул Лесная

ФотосъемкаЗакрыт2 заявки170 просмотров
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Необходимо приехать в организацию в будние дни в рабочее время (предварительно созвониться) г. Москва, станция Белорусская, ул Лесная, д52, стр.2 

Осмотреть несколько автомобилей и компьютеров. Отфотографировать и прислать мне на почту или в WatsApp/Viber. Проверить что рабочее, а что нет. Завести автомобили или попросить чтобы завели, включить компьютеры.

7 лет назад
Dominik11
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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